У горах Норвегії дві сестри загинули внаслідок удару блискавки: ще одна потрапила до лікарні

У горах Норвегії дві сестри загинули внаслідок удару блискавки: ще одна потрапила до лікарні

У зв'язку з трагедією на будівлі мерії Харейду приспустили прапор.

У горах неподалік Олесунна (місто на західному узбережжі Норвегії) дві дівчини-сестри загинули внаслідок влучання блискавки. Ще одна дівчина (третя сестра) сильно постраждала.

Як пише місцеве видання NRK, подія сталася 4 липня.

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У регіоні Мьоре-ог-Ромсдаль пролягають дуже популярні туристичні маршрути. Негода застала сестер, що приїхали на відпочинок з Осло, на момент прогулянки горою Мельсхорнет. Після удару блискавки недалеко від вершини 12-річна і 18-річна сестри загинули. Про подію рятувальникам повідомила третя сестра, якій пощастило залишитись живою. Її госпіталізували до лікарні у Бергені.

"У таку погоду краще не підніматися у гори. Але негода настала раніше і швидше, ніж очікувалося", - зазначили у поліції.

Рятувальна операція була складною. Шторм тривав довго, і довелося використовувати вертоліт. За даними поліції, поїздка горою займає близько двох годин, а аварія сталася недалеко від вершини.

Нагадаємо, в Одеській області після удару блискавки в будинку спалахнула пожежа. У будинку загорілося електроустаткування.

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