У горах Румунії загубилося шестеро українців: одного з них знайшли мертвим

Двоє громадян України зазнали поранень під час перебування в горах.

У горах Марамуреш, Румунія, загубилося шестеро українців, які напередодні Різдва вирушили в гори й перетнули державний кордон. У вівторок, 27 грудня, одного з них знайшли мертвим. Чотирьох знайшли, ще одного - досі шукають.

Про це повідомив у вівторок увечері директор державної служби округу Салвамонт Марамуреш Дан Бенга, пише Agerpres.

За його словами, тіло українця знайшов місцевий житель. Протягом вівторка прикордонна поліція та гірські рятувальники відновили пошуки двох громадян, яких не вдалося підняти з гори через складні погодні умови.

За інформацією видання, українці були на горі, слабо одягнені та споряджені, в альпійській місцевості на висоті понад 1800 метрів, досить крутій, зі стрімкими долинами та снігом. Окрім того, двоє громадян України зазнали поранень під час перебування в горах, один з яких мав численні переломи та черепно-мозкову травму з кровотечею, останній телефонний зв’язок з ним здійснювався вранці понеділка.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, у Канаді лютує сніговий шторм - зіткнулися 100 автівок, поїзд зійшов з рейок.

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