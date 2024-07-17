У готелі Бангкока знайшли тіла 6 іноземців: що відомо про загиблих (фото)

Поліція розшукує сьому особу, пов'язану з інцидентом.
Поліція Таїланду розслідує смерть шістьох іноземних громадян, тіла яких були знайдені у вівторок, 16 липня, в одному з номерів елітного готелю в місті Бангкок, а також розшукує сьому особу у зв'язку з інцидентом.
Про це повідомляє Reuters.
Всі шестеро, в'єтнамці за походженням, двоє з яких мали паспорти США, заселилися до готелю Grand Hyatt Erawan в два різні моменти після прибуття в суботу та неділю, повідомив журналістам представник поліції Тхіті Саенгсаванг.
За його словами, група – троє чоловіків і троє жінок – заселилися в різні номери, але їхні тіла були знайдені в одному номері, де не було жодних ознак боротьби.
"Це не було самоушкодженням, але хтось спричинив смерті", - сказав Тхіті, додавши, що поліція розшукує сьому особу, пов'язану з групою. "Ми відстежуємо кожен їхній крок від того моменту, як вони зійшли з літака".
Співробітники поліції знайшли тіла після дзвінка від персоналу готелю близько 17:30, який повідомив про загибель людей.
Прем'єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін, який відвідав готель пізно ввечері у вівторок разом із високопосадовцями поліції, наказав провести швидке розслідування цієї справи, йдеться в заяві уряду.
"Державний департамент США уважно стежить за ситуацією і ми готові надати консульську допомогу", - заявив речник відомства, переадресувавши питання про обставини загибелі людей місцевій владі.
Нагадаємо, cпецслужби США отримали інформацію про змову Ірану з метою вбити Трампа. Секретна служба посилила охорону навколо колишнього президента.
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