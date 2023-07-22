У Греції будують 35-кілометровий паркан на кордоні з Туреччиною: причина

Влада Греції розпочала будівництво додаткових загороджень на кордоні з Туреччиною.

У Греції почали будівництво додаткової 35-кілометрової сталевої огорожі вздовж річки Марица на кордоні з Туреччиною для запобігання проникненню нелегальних мігрантів.

Про це пише Daily Sabah.

Будівництво огорожі розпочато на березі річки, яка позначає більшу частину турецько-грецького кордону, за контрактом двох компаній.

Додатковий 35-кілометровий сталевий паркан заввишки 5 метрів буде побудований між містами Дідімотейхо і Суфлі, розташованими поблизу турецького кордону.

Загальна вартість додаткових споруд і ремонту разом із новою огорожею сягне приблизно 100 мільйонів євро.

Цей паркан будують, щоб не допустити мігрантів з Близького Сходу, Азії чи Африки до Європейського Союзу через Туреччину. Багато нелегальних мігрантів намагаються нелегально я до Туреччини, щоб потім перетнути кордон із Грецією та потрапити до Європейського Союзу.

Раніше Греція звела дві сталеві огорожі на кордоні з Туреччиною, довжина яких становить 12,5 і 26,5 км.

Нагадаємо, у Греції у червні сталася найсмертоносніша за цей рік аварія з мігрантами – потонули майже 60 людей.

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