У Греції через спеку п’ятий день вирують пожежі - апокаліптичні фото

На грецькому острові Родос вже п'ятий день вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка охопила всю Європу. Близько 3,5 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів.

Про це пише BBC.

Пʼять гелікоптерів і 173 пожежні машини працювали на Родосі. Повідомляється, що три готелі в районі Кіотарі були пошкоджені вогнем. Також постраждали райони Лаерми, Лардос і Аскліпіо.

Приватні човни приєдналися до берегової охорони Греції, щоб допомогти забрати людей з пляжів на сході острова, а кораблі Військово-морських сил країни прямують до острова, аби теж евакуювати людей.

Вогонь знищує все / Фото: Associated Press

Міністр з питань кліматичних криз та цивільного захисту Васіліс Кікіліас закликав людей бути обережними, адже ризик лісових пожеж у Греції найближчими днями залишатиметься високим через нову хвилю спеки.

Греція страждає від нестерпної спеки та лісових пожеж / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчені попередили, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Дослідники попереджають, що це лише початок — теплова хвиля, що накрила Європу, ставатиме інтенсивнішою, а температури продовжать зростати.

Італійські метеорологи вже назвали цю європейську спекотну хвилю "Цербером" - так звали триголового пса-монстра із Дантового "Пекла". Минулий місяць став найспекотнішим за історію спостережень програми кліматичного моніторингу ЄС. А найвищу температуру, яку будь-коли фіксували в Європі, була 48.8C на Сицилії у серпні 2021 року.

Під час спеки людям радять випивати не менше двох літрів води на день, і утриматися від алкоголю та кави, які викликають дегідрацію.

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