У Греції на пасажирському поромі сталася пожежа: на борту було майже 300 осіб

У Греції на пасажирському поромі сталася пожежа: на борту було майже 300 осіб

Про постраждалих наразі не повідомляють.

У Греції на пасажирському поромі сталася пожежа.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 лютого.

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Інцидент стався в Іонічному морі. Спалахнув корабель з майже трьома сотнями людей на борту. Зайнялося на палубі третього поверху. Капітан корабля звернувся за допомого.

Пасажирів та екіпаж з порома евакуювали на найближчий острів Корфу. Про постраждалих наразі не повідомляють. Причини пожежі з'ясовують.

У Греції спалахнув корабель із майже 300 людьми на борту

Як повідомлялося, у Бангладеш в ніч проти 24 грудня 2021-го внаслідок пожежі на поромі в річці Суганда поблизу міста Джалокаті загинули щонайменше 16 людей, а ще 60 постраждали. Пасажирське судно поверталося до Баргуни з Даки. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а згодом поширився усім плавзасобом.

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