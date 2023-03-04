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Силовики застосували сльозогінний газ і світлові гранати: у Греції посилилися протести

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Силовики застосували сльозогінний газ і світлові гранати: у Греції посилилися протести

У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи

Деякі протестувальники кидали в поліцейських запалювальною сумішшю й підпалювали сміттєві баки.

У Греції через кілька днів після найбільшої в країні залізничної аварії посилилися протести. На вулиці кількох міст із демонстраціями вийшли тисячі студентів. Між деякими протестувальниками й поліцейськими сталася сутичка. 

Про це повідомляє Associated Press.

Загалом, мітинги були мирними. Проте в Афінах силовики біля парламенту застосували сльозогінний газ і світлові гранати, щоб розігнати протестувальників, які кидали в них запалювальною сумішшю й підпалювали сміттєві баки. Сутички сталися і в Салоніках. Про затриманих чи постраждалих наразі інформації немає.

У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи / ©
У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи
У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи / ©
У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи
У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи / ©
У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи

Найбільший мітинг у п'ятницю відбувся в місті Лариса, неподалік від місця катастрофи. Там кілька тисяч людей пройшли мирним маршем. Нагадажмо, подібні протести відбулися в середу та четвер.

У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи / © Associated Press
У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи / Фото: Associated Press
У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи / ©
У Греції посилилися протести на тлі залізничної катастрофи

Зіткнення потягів сталося в ніч проти 1 березня в області Фесалія на півночі Греції. Один потяг прямував із Афін до міста Салоніки, інший - із Салонік до Лариси. Спочатку було відомо про 16 загиблих та 85 постраждалих. Більшість жертв - студенти, які їхали зі святкування карнавалу.

Голова грецької профспілки залізничників Янніс Дітсас заявив, що сигналізація на місці аварії не працювала. Начальник станції заперечує свою причетність, але поліція його заарештувала. Ще дві людини затримані для допиту.

Відповідальність за залізничну катастрофу взяв на себе міністр транспорту та інфраструктури Греції Костас Караманліс. Він подав у відставку

Лобове зіткнення потягів в Греції: кількість жертв росте

Лобове зіткнення потягів в Греції: кількість жертв росте

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Дата публікації
Перегляди
358
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