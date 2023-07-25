У Греції розбився літак ВПС, який гасив лісову пожежу (відео)

У Греції впав літак, який гасив лісову пожежу на тлі аномальної спеки.

У Греції 25 липня розбився літак, який гасив масштабні лісові пожежі у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Кадри аварії опублікував місцевий телеканал EPT. На відео видно, як літак скидає воду на вогонь, а потім врізається в схил пагорба та спалахує. Як зазначається, аварія сталася над містом Карістос на острові Евія, на схід від Афін.

Грецькі Військово-повітряні сили заявили, що на борту літака-амфібії Canadair CL-215, було двоє льотчиків.

До місця події прибули два вертольоти для проведення пошуково-рятувальної операції. Про долю льотчиків наразі невідомо.

Нагадаємо, у Греції тисячі людей евакуювали з приватних будинків, пансіонатів і готелів після того, як лісові пожежі охопили країну. Греція постраждала від тривалого періоду надзвичайної спеки, а сильний вітер ускладнює стримування поширення вогню.Так, тисячі людей втікали із острова Родос (відео).

А згодом влада повідомила про евакуацію з острова Корфу (відео).

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