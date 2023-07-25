У Греції розбився літак ВПС, який гасив лісову пожежу (відео)

У Греції впав літак, який гасив лісову пожежу на тлі аномальної спеки.
У Греції 25 липня розбився літак, який гасив масштабні лісові пожежі у країні.
Про це повідомляє Reuters.
Кадри аварії опублікував місцевий телеканал EPT. На відео видно, як літак скидає воду на вогонь, а потім врізається в схил пагорба та спалахує. Як зазначається, аварія сталася над містом Карістос на острові Евія, на схід від Афін.
Грецькі Військово-повітряні сили заявили, що на борту літака-амфібії Canadair CL-215, було двоє льотчиків.
До місця події прибули два вертольоти для проведення пошуково-рятувальної операції. Про долю льотчиків наразі невідомо.
Нагадаємо, у Греції тисячі людей евакуювали з приватних будинків, пансіонатів і готелів після того, як лісові пожежі охопили країну. Греція постраждала від тривалого періоду надзвичайної спеки, а сильний вітер ускладнює стримування поширення вогню.Так, тисячі людей втікали із острова Родос (відео).
А згодом влада повідомила про евакуацію з острова Корфу (відео).
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