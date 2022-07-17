У Греції розбився вантажний літак українського виробництва: всі подробиці катастрофи

На півночі Греції поблизу міста Кавала у суботу, 16 липня, розбився вантажний літак Ан-12, що летів із Сербії до Йорданії.

Авіакатастрофа сталась приблизно о 23:00 за місцевим часом. Літак був втрачений під час стеження за 10 морських миль на захід від Кавали.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на грецьких чиновників.

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Грецький державний мовник ERT повідомив, що літак перевозив 12-тонний вантаж, який був “потенційно небезпечним”. Повідомляється, що пілот попросив екстрену посадку в аеропорту Кавали через проблему з двигуном, але не зміг досягти злітно-посадкової смуги.

Фото: Associated Press

За попередніми даними, на борту літака перебувало 8 осіб. Про їх долю наразі невідомо.

У Мережі з’явилися кадри, на яких видно, як літак уже горить під час зниження. Після того, як він зіткнувся з землею, стався потужний вибух.

За повідомленнями кількох ЗМІ, очевидці також чули вибухи.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Місцева влада повідомила, що було залучено сім пожежних машин, але вони не змогли під’їхати до місця аварії через вибухи.

"Ми розглядаємо вантаж як небезпечний матеріал", — сказав представник пожежної служби.

Спеціальний підрозділ Греції з реагування на стихійні лиха також досліджував місце події, повідомляє Reuters.

Фото: Associated Press

Як запобіжний захід через сильний запах, що виходить з місця катастрофи, влада попросила жителів двох найближчих до місця катастрофи населених пунктів тримати вікна зачиненими всю ніч, не виходити з дому та носити маски. Влада каже, що не знає, чи були в літаку якісь небезпечні хімікати.

Нагадаємо, на півдні Китаю зазнав авіакатастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern. Після падіння повітряне судно загорілося. В Управлінні цивільної авіації Китаю (CAAC) уточнили, що н а борту перебувало 123 пасажирів та 9 членів екіпажу.

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