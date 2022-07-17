Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Греції розбився вантажний літак українського виробництва: всі подробиці катастрофи

Дата публікації
Перегляди
1995
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Греції розбився вантажний літак українського виробництва: всі подробиці катастрофи

Фото: Associated Press

На півночі Греції поблизу міста Кавала у суботу, 16 липня, розбився вантажний літак Ан-12, що летів із Сербії до Йорданії.

Авіакатастрофа сталась приблизно о 23:00 за місцевим часом. Літак був втрачений під час стеження за 10 морських миль на захід від Кавали. 

Про це повідомляє ВВС з посиланням на грецьких чиновників.

Грецький державний мовник ERT повідомив, що літак перевозив 12-тонний вантаж, який був “потенційно небезпечним”. Повідомляється, що пілот попросив екстрену посадку в аеропорту Кавали через проблему з двигуном, але не зміг досягти злітно-посадкової смуги.

© Associated Press
Фото: Associated Press

За попередніми даними, на борту літака перебувало 8 осіб. Про їх долю наразі невідомо.

У Мережі з’явилися кадри, на яких видно, як літак уже горить під час зниження. Після того, як він зіткнувся з землею, стався потужний вибух.

За повідомленнями кількох ЗМІ, очевидці також чули вибухи.

Місцева влада повідомила, що було залучено сім пожежних машин, але вони не змогли під’їхати до місця аварії через вибухи.

"Ми розглядаємо вантаж як небезпечний матеріал", — сказав представник пожежної служби.

Спеціальний підрозділ Греції з реагування на стихійні лиха також досліджував місце події, повідомляє Reuters.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Як запобіжний захід через сильний запах, що виходить з місця катастрофи, влада попросила жителів двох найближчих до місця катастрофи населених пунктів тримати вікна зачиненими всю ніч, не виходити з дому та носити маски. Влада каже, що не знає, чи були в літаку якісь небезпечні хімікати.

Нагадаємо, на півдні Китаю зазнав авіакатастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern. Після падіння повітряне судно загорілося. В Управлінні цивільної авіації Китаю (CAAC) уточнили, що на борту перебувало 123 пасажирів та 9 членів екіпажу

Авіакатастрофа у Харківській області: останній політ льотчиків – Секретні матеріали

Авіакатастрофа у Харківській області: останній політ льотчиків – Секретні матеріали

Читайте також:


Наступна публікація