Комуністи напали на учасників акції до Дня пам'яті жертв Голодомору

У місті Мандра, Греція, під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору група осіб із червоними прапорами напала на українців. Інцидент стався біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Про це повідомив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик у Facebook.

"У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій. Інцидент відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де зібралися українці, щоб провести санкціонований захід із молитвою за жертвами Голодомору", – написав він.

Священник повідомив, що нападники з комуністичною символікою перекрили доступ до пам'ятника та вдалися до агресивних дій, включаючи образи та погрози. Внаслідок нападу постраждав український дипломат.

На оприлюднених кадрах видно, як учасники сутички кілька разів підірвали шумові пакети, а поліція намагалася запобігти масовій бійці.

Українське посольство в Греції висловило "рішучий протест проти насильницьких та провокаційних дій" представників ККЕ, що є абревіатурою місцевої комуністичної партії. У дипломатичній заяві також повідомили, що внаслідок нападу постраждав український дипломат.

"Закликаємо правоохоронні органи Греції оперативно розслідувати цей інцидент та забезпечити відповідальність винних. Необхідно захистити права людей та громад на пам'ять історичних трагедій без страху перед залякуванням або насильством", – йдеться у заяві посольства.

Нагадаємо, що МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ про Голодомор. На електронній мапі вже можна знайти фотокопії понад тисячі архівних справ, а також дані про ще таку ж кількість документів, що були знищені у 1956 році.

Читайте також: