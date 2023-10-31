У Греції в затонулому місті знайшли зображення легендарного героя Троянської війни: фото

Археологи підтвердили, що руїни Саламіна точно відповідають опису, наданому грецьким географом майже 2 тисячі років тому.

У підводних руїнах стародавнього міста Саламін, розташованого на острові поблизу Афін, археологи виявили унікальні артефакти, що надають цінну інформацію про минуле місцевості та її великого героя Аякса.

Про це повідомляє Live Science.

Зазначається, що Саламін відомий своєю роллю в перських війнах. Особливо значення мала битва при Саламіні, коли грецький флот здобув перемогу над перськими загарбниками. Однак, до другого століття нашої ери місто почало втрачати свою славу, і багато його архітектурних артефактів було затоплено. Грецький географ Павсаній описав залишки ринкової площі, храму Аякса і його статуї з чорного дерева.

Археологи вивчали затонулі руїни Саламіна декілька років і 2021 року виявили дамбу, що слугувала системою укріплень стародавнього міста. Тепер вони оголосили про відкриття масивної будівлі, під назвою стоа, яка була ключем до розуміння історії Саламіна.

Руїни Саламіна

Стоа, що збереглася в пристойному стані. Усередині було знайдено артефакти різних періодів часу, включно з керамікою і бронзовими монетами. Особливу увагу привернула верхня частина мармурової стели із зображенням бородатого чоловіка, який стоїть, найімовірніше, самого Аякса. Це – важлива знахідка для розуміння історії та культури Саламіна.

Археологи підтвердили, що руїни Саламіна точно відповідають опису, наданому Павсанієм майже 2 тисячі років тому.

Нагадаємо, у Сербії шахтарі випадково натрапили на стародавній римський корабель.

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