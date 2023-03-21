У Греції викрили російську шпигунку, яка намагалась отримати доступ до даних померлих людей

35-річна жінка раніше працювала в Мексиці та Чорногорії за фальшивим паспортом громадянки Перу.

Служба національної розвідки Греції викрила російську шпигунку, яка під прикриттям власниці магазину в’язаних речей намагалась отримати доступ до даних померлих людей.

Про це повідомляє видання Protothema.

За даними розвідки, 35-річна Ірина Смирева, яка раніше працювала в Мексиці та Чорногорії за фальшивим паспортом громадянки Перу, у Греції за 5 млн доларів "придбала" документи на ім'я Марії Цалли.

За новим посвідченням росіянка стала донькою грецьких емігрантів, яка переїхала до столиці Греції ще дитиною й через рік натуралізувалась.

Жінка відкрила магазин в’язаних речей у центральному афінському районі Паграті.

Як повідомляє розвідка, шпигунка працювала на Службу зовнішньої розвідки або Головне розвідувальне управління РФ. Вона належить до особливої категорії шпигунів-"нелегалів", яких засилають до країн Заходу для "виконання особливої ролі".

Смирева потрапила в поле зору грецьких спецслужб після того, як було виявлено зв'язок з нею двох російських агентів, заарештованих у Словенії на початку 2023 року. Також росіянка намагалася отримати доступ до бази даних померлих людей у Греції, що є звичною практикою агентів.

Жінку не встигли затримати. Напередодні вона виїхала з Греції, закривши крамницю й видаливши всі профілі в соцмережах.

Нагадаємо, що у Кремлі заборонили користуватися iPhone та зобов'язали придбати телефони інших марок.

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