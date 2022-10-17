У Греції заявили про сотню голих нелегалів, затриманих на кордоні з Туреччиною: фото

Грецька влада звинувачує сусідню країну в знущанні над мігрантами і закликає Анкару захистити свої кордони з Євросоюзом.

Міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі заявив, що поліція затримала на турецькому кордоні 92 мігрантів, яких у Туреччині роздягнули догола та змусили перетнути кордон у човнах.

На підтвердження цієї заяви урядовець опублікував у Twitter відповідне фото.

Як повідомляє Associated Press, мігранти, начебто, розповіли поліції та офіцерам прикордонного агентства Європейського Союзу, що турецька влада змусила їх сісти в три автомобілі, які доставили їх до кордону. Мігранти свідчать, що їх змусили роздягнутися догола, сісти на човни і перетнути річку Еврос, яка є кордоном між країнами.

“Поведінка Туреччини щодо 92 мігрантів, яких ми врятували на кордоні, є ганьбою для цивілізації. Ми очікуємо, що Анкара розслідує інцидент і нарешті захистить свої кордони з ЄС”, - написав міністр.

Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 15, 2022

У Туреччині цей випадок назвали “фейковими новинами”. Речник президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що це провокація грецької сторони.

“Греція ще раз показала всьому світу, що вона не поважає гідність біженців, розміщуючи фотографії цих пригноблених людей, яких вона депортувала”, - сказав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Ісмаїл Катаклі написав у Twitter, що фотографія демонструє жорстокість Греції. “Витрачайте свій час на дотримання прав людини, а не на маніпуляції та нечесність!” - написав він.

Нагадаємо, раніше у грецьких водах затонули два човни з мігрантами. За останніми даними, 15 людей загинуло, десятки вважаються зниклими безвісти.

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