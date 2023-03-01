У Греції зіштовхнулися пасажирський і грузовий потяги: є загиблі й постраждалі

Кілька вагонів зійшли з рейок і спалахнули.

У ніч проти середи, 1 березня, у області Фесалія на півночі Греції зіштовхнулися пасажирський і вантажний потяги. На місці інциденту сталася пожежа. Наразі відомо про 16-х загиблих та 85-х постраждалих.

Про це інформує Associated Press із посиланням на рятувальників.

Як відомо, кілька вагонів зійшли з рейок і спалахнули. Щонайменше 25 постраждалих отримали серйозні травми, повідомили в лікарні міста Лариса.

У Греції зіштовхнулися грузовий і пасажирський потяги

У Греції зіштовхнулися грузовий і пасажирський потяги

"Це було дуже потужне зіткнення. Це жахлива ніч...", - сказав губернатор Фессалії Костас Агорастос.

Зараз тривають рятувально-пошукові роботи. На місці інциденту працюють пожежні й медики. Залучені крани та інша спеціальна техніка, щоб підвищити ефективність робіт.

Раніше ми повідомляли, що в Польщі український водій на легковику з’їхав з дороги на колію, де в автівку врізався потяг. Через аварію екстреним службам довелося евакуювати 140 пасажирів.

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