У Греції зросла кількість жертв після аварії на залізниці, начальника станції арештували: що відомо

Внаслідок смертельної аварії у ніч проти 1 березня на півночі Греції, де зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, кількість жертв зросла до 36 людей, багато пасажирів отримали травми. Поліція заарештувала начальника станції.

Про це пише Associated Press.

За словами представника поліції, 59-річного начальника станції, неподалік якої сталась залізнична катастрофа, було затримано. Звинувачення будуть оголошені найближчим часом. Ще дві людини були затримані для допиту.

У Греції оголосили триденну жалобу. У розборі завалів та пошуку загиблих рятувальникам допомагатимуть військові.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, поки не вдалось встановити, з якою швидкістю рухались потяги перед смертельним зіткненням, проте тіла деяких жертв були знайдені за 30-40 метрів від місця аварії.

За словами представників влади, багато з 350 людей, які перебували на борту пасажирського поїзда, були студентами, які поверталися зі святкування карнавалу в Греції. Цього року триденний фестиваль, який передує Великому посту, відзначили вперше від початку пандемії 2020 року.

Президент грецької профспілки залізничників Янніс Нітсас розповів, що серед загиблих в аварії були вісім працівників залізниці, у тому числі двоє машиністів вантажного поїзда та двоє машиністів пасажирського поїзда.

Нагадаємо, у Греції у ніч проти 1 березня пасажирський потяг, який прямував з Афін до Салонік, лоб у лоб зіткнувся з вантажним потягом біля міста Лариса. ЗМІ Греції назвали аварію найбільшою залізничною катастрофою в історії країни. У рятувальних роботах задіяно 150 співробітників служб екстреної допомоги, 40 одиниць спецтехніки та підйомні крани.

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