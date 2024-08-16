У Гренландії зафіксували мегацунамі заввишки 200 метрів: сейсмологи шоковані наслідками

Величезне цунамі викликало "стоячу хвилю", яка на тиждень затопила цілий фіорд і фіксувалася сейсмографами від Аляски до Німеччини.

На східному узбережжі Гренландії стався величезний зсув скельних уламків, який спричинив мегацунамі заввишки 200 метрів. Але вчених шокувала не висота хвилі – набагато дивовижнішими і страшнішими виявилися наслідки цунамі, які сейсмологи спостерігали ще сім днів після зсуву ґрунту.

Про це пише IFLScience.

Подія сталася у вересні 2023 року і залишилася практично непоміченою, оскільки стихії не було чого руйнувати і нема кого вбивати в цьому практично безлюдному місці з суворим кліматом. І лише через рік вчені розповіли про дивовижні наслідки, які їх налакали, – появу другого типу хвилі, яка змусила води фіорда "встати дибки" і тиждень битися в скелясті береги.

Найчастіше цунамі викликаються виверженнями вулканів чи підводними землетрусами. Але є ще одна причина – сходження у воду лавини чи зсуву ґрунту. І такий вид цунамі досить поширений, хоча найчастіше менш руйнівний, оскільки відбувається у північних малонаселених районах.

Одне з таких цунамі у 1958 році викликало на Алясці хвилю заввишки 524 метри – найвищу за всю історію спостережень. Але при цьому жертвами стихії стали лише п'ять осіб та 4 квадратні кілометри лісу.

У вересні 2023 року сейсмологи з Німецького дослідницького центру з геонаук GFZ виявили подвійний сигнал в районі східного узбережжя Гренландії. Перша його "нота" відповідала виникненню мегацунами висотою понад 200 метрів, яке промчало 20-кілометровим фіордом і швидко затихло, опинившись у відкритому океані.

А ось друга "нота" виявилася набагато цікавішою. Це був так званий сигнал з дуже довгим періодом (VLP), який створювала сейша — "стояча хвиля", яка змушує всю товщу води резонувати і буквально "вставати дибки".

"Той факт, що сигнал стоячої хвилі, викликаної зсувом у віддаленому районі Гренландії, можна було спостерігати по всьому світу протягом більш ніж семи днів, є захоплюючим. Саме цей сигнал і привернув увагу сейсмологів. Аналіз сейсмічного сигналу може призвести до покращення моніторингу подібних подій у майбутньому. Якби ми не вивчали цю подію сейсмічно, то ми не дізналися б про сейшу, що утворилася в системі фіордів", — розповіла Анджела Каррільо-Понсе з GFZ.

У пошуку джерела цунамі вчені проаналізували супутникові знімки Гренландії та виявили біля фіорда Діксон ділянку скель, яка "була тут учора і зникла сьогодні". Тобто величезний шматок скелі відірвався і викликав зсув, який пройшов майже 2 кілометри, захоплюючи на своєму шляху ще лід та каміння, доки не досяг берега фіорду і не впав у воду з висоти 300-400 метрів.

Ніхто не бачив, що сталося з водами фіорду. Відновити події дозволили лише результати сейсмічних спостережень. Сейша, що утворилася після сходу основної хвилі цунамі, підняла води фіорда більше ніж на 2,5 метра і билася між його бічними берегами з періодичністю менше двох хвилин. При цьому варто зазначити, що ширина фіорду становить 2 км.

"Вражає те, що ми змогли використати якісні дані зі станцій, розташованих так далеко, як Німеччина, Аляска та Північна Америка, і що ці записи були досить сильними принаймні протягом одного тижня", — сказала Каррільо Понсе.

Причина зсуву достеменно не відома. Проте вчені вважають, що скелі Гренландії нестабільні та утримують їх лише льодовики. Тому ймовірна причина зсувів – танення льодовиків, спричинене змінами клімату. На користь цієї гіпотези говорить і те, що більшість таких подій відбуваються наприкінці літа.

Нагадаємо, на італійському острові Сицилія знову прокинувся вулкан Етна. Вночі з одного кратера почалося виверження та тривало цілий день. Фонтан лави здійнявся на висоту до 10 кілометрів.

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