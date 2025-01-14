У Гренландії заявили, що готові до співпраці з США: на яких умовах

Гренландія охоче буде зміцнювати співпрацю зі Сполученими Штатами, але лише на своїх умовах.

Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, інформує Reuters.

Він заявив, що уряд наразі шукає шляхи для налагодження співпраці з адміністрацією Дональда Трампа, але рішення про будь-які дії будуть ухвалюватися у Гренландії.

"Незалежність Гренландії — це справа Гренландії, зокрема й щодо використання її землі, тому саме Гренландія вирішуватиме, до якої угоди нам слід дійти", - заявив Егеде, відповідаючи на питання про розширення військового потенціалу США на острові.

У понеділок премʼєр скликав на переговори лідерів партій Гренландії, щоб обговорити спільний підхід щодо співпраці з Вашингтоном.

"Це перший раз, коли до Гренландії прислухалися так уважно. Нам потрібно зберігати спокій, скористатися ситуацією і об'єднатися", - додав прем'єр.

На питання щодо можливого застосування сили з боку США, премʼєр Гренландії відвів: "Коли ми вперше про це почули, це насторожувало. Але вчора віцепрезидент заявив, що вони не зацікавлені в застосуванні зброї. Наш інтерес - у співпраці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соратники Трампа у Конгресі підготували законопроєкт "про купівлю Гренландії".

Крім того, ми раніше інформували, що у Трампа заявили, що не відкидають силовий варіант приєднання Гренландії до США.

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