У Грозному БпЛА атакував казарму полку спецназу Кадирова (фото)

Вночі в аеропорту Грозного скасували рейси та оголошували план "Килим".

У Чечні в місті Грозному 4 грудня безпілотник завдав удару по казармі полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У Грозному о 5:00 пролунав потужний вибух поряд із базою полку спецназу Кадирова. За попередніми даними, причиною вибуху могла бути атака безпілотника.

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Вночі в аеропорту Грозного скасували рейси та оголошували план "Килим".

Згодом телеграм-канали з посиланням на джерела почали інформувати, що про спробу удару безпілотником по будівлі казарми ППСП ім. Ахмата Кадирова. Через вибух постраждалих немає.

Пошкоджена казарма полку поліції спецпризначення ім. Ахмата Кадирова / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, 29 жовтня лідер Чечні Рамзан Кадиров заявляв про атаку дронів на університет спецназу у Гудермесі.

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