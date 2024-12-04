У Грозному БпЛА атакував казарму полку спецназу Кадирова (фото)

Вночі в аеропорту Грозного скасували рейси та оголошували план "Килим".
У Чечні в місті Грозному 4 грудня безпілотник завдав удару по казармі полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
У Грозному о 5:00 пролунав потужний вибух поряд із базою полку спецназу Кадирова. За попередніми даними, причиною вибуху могла бути атака безпілотника.
Вночі в аеропорту Грозного скасували рейси та оголошували план "Килим".
Згодом телеграм-канали з посиланням на джерела почали інформувати, що про спробу удару безпілотником по будівлі казарми ППСП ім. Ахмата Кадирова. Через вибух постраждалих немає.
Нагадаємо, 29 жовтня лідер Чечні Рамзан Кадиров заявляв про атаку дронів на університет спецназу у Гудермесі.
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