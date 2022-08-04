У Грузії бар запровадив "візи" на вхід для росіян: серед вимог – сказати "Слава Україні" (фото)

Бар Dedaena Bar у Тбілісі запровадив "візи" на вхід для російських відвідувачів. Так, вони повинні заповнити анкету, погодившись із її пунктами про засудження війни РФ проти України.

Окрім того, в анкеті й є пункти, що стосуються окупації Грузії.

Про це свідчить інформація на сайті бару.

"Ми виступаємо за рівність і єдність, але маємо бути впевнені, що промиті мізки російських імперіалістів не опиняться в нашому барі", – йдеться в заяві закладу.

Тож, аби потрапити до бару, кожен росіянин повинен погодитися в анкеті з тим, що президент РФ Володимир Путін – диктатор. Також відвідувачу необхідно запевнити, що він не голосував за диктатора.

Серед пунктів анкети – ті, що свідчать про засудження війни РФ проти України та окупації територій держави.

Окрім того, потенційні росіяни-відвідувачі бару повинні визнати, що РФ окупувала грузинські міста, і погодитися з посланням до російського воєнного корабля.

Фото: Dedaena Bar

А на фініші заповнення анкети бару треба сказати: "Слава Україні".

Окрім того, в анкеті вказаний список правил, яких росіян просять дотримуватися:

не розмовляти російською мовою,

не пропонувати заплатити рублями,

не вступати в політичні дискусії напідпитку,

вивчити грузинською мовою слова "Добрий день", "Дякую" тощо.

Аби кожен відвідувач уважно ознайомився з правилами, посеред переліку пунктів анкети, які треба позначити галочкою, працівники бару залишили фразу "Залиште це поле порожнім, щоб отримати візу".

Фото: Dedaena Bar

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомили, скільки росіян подалися на українську візу протягом першого місяця дії такого режиму.

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