У Грузії бар запровадив "візи" на вхід для росіян: серед вимог – сказати "Слава Україні" (фото)

Бар Dedaena Bar у Тбілісі запровадив "візи" на вхід для російських відвідувачів. Так, вони повинні заповнити анкету, погодившись із її пунктами про засудження війни РФ проти України.
Окрім того, в анкеті й є пункти, що стосуються окупації Грузії.
Про це свідчить інформація на сайті бару.
"Ми виступаємо за рівність і єдність, але маємо бути впевнені, що промиті мізки російських імперіалістів не опиняться в нашому барі", – йдеться в заяві закладу.
Тож, аби потрапити до бару, кожен росіянин повинен погодитися в анкеті з тим, що президент РФ Володимир Путін – диктатор. Також відвідувачу необхідно запевнити, що він не голосував за диктатора.
Серед пунктів анкети – ті, що свідчать про засудження війни РФ проти України та окупації територій держави.
Окрім того, потенційні росіяни-відвідувачі бару повинні визнати, що РФ окупувала грузинські міста, і погодитися з посланням до російського воєнного корабля.
А на фініші заповнення анкети бару треба сказати: "Слава Україні".
Окрім того, в анкеті вказаний список правил, яких росіян просять дотримуватися:
- не розмовляти російською мовою,
- не пропонувати заплатити рублями,
- не вступати в політичні дискусії напідпитку,
- вивчити грузинською мовою слова "Добрий день", "Дякую" тощо.
Аби кожен відвідувач уважно ознайомився з правилами, посеред переліку пунктів анкети, які треба позначити галочкою, працівники бару залишили фразу "Залиште це поле порожнім, щоб отримати візу".
Нагадаємо, раніше прикордонники повідомили, скільки росіян подалися на українську візу протягом першого місяця дії такого режиму.
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