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У Грузії бар запровадив "візи" на вхід для росіян: серед вимог – сказати "Слава Україні" (фото)

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У Грузії бар запровадив "візи" на вхід для росіян: серед вимог – сказати "Слава Україні" (фото)

Фото: Dedaena Bar

Бар Dedaena Bar у Тбілісі запровадив "візи" на вхід для російських відвідувачів. Так, вони повинні заповнити анкету, погодившись із її пунктами про засудження війни РФ проти України.

Окрім того, в анкеті й є пункти, що стосуються окупації Грузії

Про це свідчить інформація на сайті бару.

"Ми виступаємо за рівність і єдність, але маємо бути впевнені, що промиті мізки російських імперіалістів не опиняться в нашому барі", – йдеться в заяві закладу.

Тож, аби потрапити до бару, кожен росіянин повинен погодитися в анкеті з тим, що президент РФ Володимир Путін – диктатор. Також відвідувачу необхідно запевнити, що він не голосував за диктатора. 

Серед пунктів анкети – ті, що свідчать про засудження війни РФ проти України та окупації територій держави.

Окрім того, потенційні росіяни-відвідувачі бару повинні визнати, що РФ окупувала грузинські міста, і погодитися з посланням до російського воєнного корабля. 

Фото: Dedaena Bar / ©
Фото: Dedaena Bar

А на фініші заповнення анкети бару треба сказати: "Слава Україні".

Окрім того, в анкеті вказаний список правил, яких росіян просять дотримуватися:

  • не розмовляти російською мовою, 
  • не пропонувати заплатити рублями, 
  • не вступати в політичні дискусії напідпитку,
  • вивчити грузинською мовою слова "Добрий день", "Дякую" тощо.

Аби кожен відвідувач уважно ознайомився з правилами, посеред переліку пунктів анкети, які треба позначити галочкою, працівники бару залишили фразу "Залиште це поле порожнім, щоб отримати візу".

Фото: Dedaena Bar / ©
Фото: Dedaena Bar

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомили, скільки росіян подалися на українську візу протягом першого місяця дії такого режиму.

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