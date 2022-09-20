У Грузії чоловік захопив заручників у банку та вимагає $2 млн, вертоліт і прапор Росії

Озброєний чоловік у військовій формі та масці захопив заручників у філії "Банку Грузії" в Кутаїсі. Зловмисник погрожує підірвати бомбу, якщо за півтори години не будуть виконані його вимоги.

Наразі у банку перебувають 12 заручників.

Своє відеозвернення грабіжник виклав у соцмережі через одного із захоплених людей, повідомляє портал "Новини Грузія".

Так, зловмисник вимагає 2 млн дол., мікроавтобус та вертоліт, на якому він залишить територію, а також прапор Росії та "анкесі" (грузинською мовою – "вудку", цим словом силовики іноді називають рацію).

У МВС Грузії заявили, що наразі не отримували повідомлень про те, чи є серед 12 заручників поранені. На місці перебувають сили спецназу, бригади "швидкої" та пожежні машини.

Грабіжник стверджує, що підірве встановлену біля входу до банку вибухівку, якщо поліція розпочне штурм. На тілі чоловіка закріплене обладнання, схоже на детонатори.

Слідство відкрило справи за чотирма статтями – про протиправне придбання-зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, терористичний акт і захоплення заручників з терористичною метою.

ერთი შვილი მყავს მკვდარი, მეორესაც ნუ მომიკლავ ❗ ერთი შვილი მყავს მკვდარი, მეორესაც ნუ მომიკლავ, ეს ადამიანი არაფერს გვერჩის, მიეცით თავისი თორმეტი მძევალი - ყაჩაღობის მცდელობა ქუთაისში Опубліковано TV Pirveli • ტელეკომპანია პირველი Вівторок, 20 вересня 2022 р.

Нагадаємо, у Римі 8 годин рятували чоловіка, який застряг у тунелі, коли намагався пограбувати банк.