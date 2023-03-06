У Грузії депутати побилися через закон про "іноагентів", а під парламентом спалахнув масовий протест

На знак протесту, мітингувальники принесли зі собою прапори Грузії і ЄС та вмикали гімн Євросоюзу.

У Грузії під час засідання юридичного комітету з правових питань стались зіткнення між членами партії влади та представниками опозиції.

Про це пише "Європейська правда".

Відомо, силове протистояння у комітеті відбулося між головою юридичного комітету, членом правлячої "Грузинської мрії" Анрі Оханашвілі, та головою "Єдиного національного руху" Леваном Хабеїшвілі.

Водночас під будівлею парламенту відбувається мітинг. На знак протесту, люди принесли зі собою прапори Грузії і ЄС та вмикали гімн Євросоюзу. Протестувальники стоять з гаслом: "Ні російському закону в Грузії".

Як зазначається, слухання двох варіантів майбутнього закону про "іноагентів" відбуваються в юридичному комітеті після того, як їх схвалили в п'ятницю комітети оборони і з міжнародних зв'язків.

Тим часом, під будівлею парламенту зібралося чимало поліції.