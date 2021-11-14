У Грузії дев'ятеро депутатів парламенту пішли на радикальний крок, щоб підтримати Саакашвілі

У Грузії дев'ятеро депутатів парламенту пішли на радикальний крок, щоб підтримати Саакашвілі

Представники опозиційної партії "Єдиний національний рух" оголосили голодування.

Дев’ятеро опозиційних депутатів грузинського парламенту мають намір голодувати до того часу, поки колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не переведуть із тюремної лікарні до цивільної медичної клініки.

Як повідомляє “Грузія Онлайн”, про це заявив на брифінгу в неділю, 14 листопада, один із учасників голодування Давид Кіркітадзе.

Соратник Саакашвілі нагадав, що експрезидент Грузії тримає голодування уже 45-й день і при цьому йому не надаються адекватні медичні послуги.

“Ми, дев’ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою — перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки, де його здоров'ю та життю не загрожуватиме небезпека. На даний момент це наша єдина вимога. Ми готові довести наше голодування до кінця”, — заявив він.

Окрім Давида Кіркітадзе, голодування також оголосили Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачуки Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі, Абдулла Ісмаїлов.

Раніше цивільна дружина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі нардепка України Єлизавета Ясько раніше повідомила, що стан ув’язненого настільки погіршився, що його потрібно евакуювати до реанімації.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18 через погіршення стану здоров’я.

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