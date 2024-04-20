У Грузії готові скасувати скандальний закон про “іноагентів”: партія влади назвала умову

Очільник грузинської партії, яка формує уряд в країні, запевняє, що закон переглянуть у разі вступу країни до ЄС.

У Грузії готові скасувати скандальний закон про “іноагентів”, який викликав протести в країні, якщо такою буде вимога для вступу в Євросоюз.

Про це заявив голова владної партії “Грузинська мрія” Іраклі Гарібашвілі, якого цитує “Эхо Кавказа”.

“Якщо нам скажуть, що завтра ми стаємо членами Євросоюзу, то можна буде дуже легко анулювати, переглянути його, переробити або ухвалити новий”, — сказав він.

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Водночас голова грузинської партії влади вважає, що в ЄС “не готові до розширення” і щодо Грузії немає єдиної думки. Тому, на думку Гарібашвілі, ухвалення законопроєкту не вплине на темпи вступу Грузії до Європейського Союзу

За його словами, відносини Грузії та ЄС “досягнули свого максимуму” торік у грудні, коли країні надали статус кандидата на вступ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ухвалений грузинським парламентом у першому читанні законопроєкт “Про прозорість зовнішнього впливу”, який порівнюють із російським "законом про іноагентів", насамперед спрямований на захист країни від “українізації”.

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