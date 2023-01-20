У Грузії колишній військовий влаштував стрілянину з балкона: є загиблі та поранені

У ніч проти 20 січня у грузинському місті Сагареджо колишній військовий з балкона відкрив вогонь з автомата — загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро отримали поранення. Стрільця правоохоронці виявили на місці події вже мертвим.

Про це пише портал "Грузія online".

За словами міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі, наразі невідомо, чому чоловік розпочав стрілянину. Є інформація, що під час інциденту в будинку зі стрільцем перебував його повнолітній син, який за деякий час після початку події залишив будинок. Коли спецназ приїхав затримувати нападника та закликали здатися, то почули постріл, додав міністр.

"Спецназівці відчинили двері… Коли вони увійшли, він лежав на ліжку з вогнепальною зброєю поруч, вони зафіксували, що з голови текла кров. Там же були гранатні кільця, кілька штук. Могло бути заміновано, ми викликали саперів. Зараз вони закінчили (знешкоджувати територію)", — заявив очільник МВС Грузії.

Водночас міністр зазначив, що син обвинуваченого нічого не може розповісти про те, що сталося.

За даними ЗМІ, стрільцем виявився колишній військовий Нодар Атуашвілі 1974 року народження, який перебував на військовій службі від 2006 до 2021 рік і проходив службу в Афганістані. Водночас місцеві жителі стверджують, що стрілець мав проблеми з психічним здоров'ям і проходив лікування.

Нагадаємо, у США 10-річний хлопчик зі штату Пенсільванія випадково вбив свого старшого брата, застреливши його з рушниці.