У Грузії на протестах проти лайнера з туристами з РФ затримали українку – відео

У Грузії повідомили про затримання українки на протестах у Батумі.

У грузинському порту Батумі на акції протесту проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами затримали громадянку України.

Як розповів один із лідерів грузинської опозиційної партії "Лело" Іраклій Купрадзе, в українки забрали телефон і не дозволили їй дзвонити.

За інформацією "Эхо Кавказа", частина росіян покинули лайнер і сіли в автобус. Учасники протесту закидали цей автобус пляшками і яйцями.

Журналісти з місця подій повідомляють, що більшість пасажирів усе ще перебувають на борту корабля. МВС Грузії підтвердили затримання дев'ятьох учасників акції.

На акції протесту у Батумі проти росіян затримали українку

31 липня круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами вдруге за кілька днів прибув до порту Батумі у Грузії. На причалі розпочалися масові протести – на акцію зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Поліція встановила там барикади.

Що відомо про круїз росіян на лайнері Astoria Grande

Круїзний лайнер Astoria Grande прибув до Батумі із Сочі 31 липня. За інформацією видання "Ехо Кавказу" на борту лайнера перебувають особи, які підтримують війну в Україні. Серед них – колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, російський музичний гурт "Тестостерон", який неодноразово виступав перед російськими військовими і білорус Дмитро Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року.

Коли Astoria Grande напередодні 27 липня увійшов до порту Батумі, це викликало акції протестіві. Протестувальники скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія".

Нагадаємо, у Росії маніяк 14 років тримав у підвалі викрадену дівчину і ґвалтував: як їй вдалося втекти.

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