У Грузії недалеко від кордону з Туреччиною стався землетрус

Після першого поштовху магнітудою 4,3 відбулося ще два, але меншої сили.

У суботу, 11 лютого, у грузинському місті Озургеті, що розташоване за 70 кілометрів від кордону з Туреччиною, мешканці були налякані підземними поштовхами.

Як повідомила телекомпанія "Мтаварі архі" з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Інституту наук про Землю, о 19:33 (18:33 за київським часом) стався землетрус магнітудою 4,3.

Його епіцентр був розташований в районі гори Бахмаро біля міста Озургеті.

За словами місцевих мешканців, підземні поштовхи дуже відчувалися у багатоповерхових будинках. Після пережитого на тлі повідомлень з сусідньої Туреччини, люди бояться повертатися до багатоповерхових будинків.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру після цього землетрусу зафіксовано ще два підземні поштовхи, магнітуда становила 3,0. Їхній епіцентр також розташовувався в районі Озургеті.

За непідтвердженою інформацією, землетрус також відчули жителі міста Батумі, розташованого неподалік.

Нагадаємо, 6 лютого, у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, кількість жертв у країнах збільшилася до понад 25 тисяч.

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