У Грузії оголосили результати місцевих виборів: партія Саакашвілі програла

Керівна партія здобула перемогу майже у всіх муніципалітетах.

У Грузії підрахували голоси у другому турі місцевих виборів. Перемогу в 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати керівної партії "Грузинська мрія".

Про це 31 жовтня пише "Інтерфакс-Україна".

За підрахунками, ЦВК, у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від керівної партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів.

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Кандидат від опозиційної партії Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух" (ЄНД) Никанор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.

Нагадаємо, що ідери ЄНД заявили про невизнання результатів другого туру місцевих виборів, оскільки їх сфальшували влада. У неділю в ЄНД мають намір оголосити про подальші протестні дії.

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