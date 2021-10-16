У Грузії під час протестної акції затримали трьох прихильників Саакашвілі

У Грузії під час протестної акції затримали трьох прихильників Саакашвілі

Кілька десятків протестувальників влаштували ходу.

У Тбілісі правоохоронці затримали трьох учасників протестної акції на підтримку експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, яка відбулася 16 жовтня біля бізнес-центру засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Як повідомляє портал "Новини-Грузія", кілька десятків протестувальників влаштували ходу до резиденції Іванішвілі на горі Тамборі. Вони тримали банер з написом "Свободу третьому президентові" та скандували "Міша!"

До бізнес-центру стягнули велику кількість поліції. Ситуація загострилася після того, як протестувальники спробували наклеїти на стіни будівлі наліпки з написами на підтримку Саакашвілі. Представники нової платформи обіцяють, що будуть проводити протестні акції щодня.

Напередодні тисячі людей вимагали звільнити з-за грат експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі. За даними опозиції, на вулиці вийшли близько 50 тисяч людей. Акція почалась одразу, як гендиректор місцевого опозиційного каналу та один з адвокатів Саакашвілі зачитали його послання, в якому той закликав людей до примирення та об'єднання.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

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