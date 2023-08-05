У Грузії під час зсуву ґрунту загинула українська журналістка

Внаслідок потужного зсуву ґрунту у грузинському селищі Шові загинула медійниця з України. Її тіло знайшли на місці трагедії, тривають пошуки сім'ї.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Українське посольство в Грузії встановило зв'язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців в селищі Шові", – йдеться у повідомленні.

"Була доброю, розумною, красивою"

Журналістка Ольга Артюшенко у своєму фейсбуці повідомила, що загиблою виявилася українська медійниця Аліна Поліковська. Дівчина наголосила, що наразі відомості про долю трьох дітей українки та її чоловіка відсутні.

"Аліна Поліковська загинула. В Грузії. Вона була там з чоловіком та трьома дітьми. Зсув. 30 років, кажуть, нічого такого там не було. Її знайшли. Їх – ще ні", – написала колега загиблої.

За словами Артюшенко, журналістка з дітьми та чоловіком мешкали у Нідерландах. Їхня родина була прекрасною.

"Аліна була доброю, розумною, красивою – не дивно, що це зрозумів Заза і забрав її до себе до Нідерландів. Вони мали велику чудову сім'ю в Утрехті", написала журналістка.

Нагадаємо, у Грузії стався потужний зсув ґрунту. Станом на зараз відомо про смерть 12 осіб, серед них – громадянка України.

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