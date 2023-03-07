У Грузії підтримали закон про "іноагентів": у центрі Тбілісі спалахнув масовий протест (фото, відео)

Біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі зібралися протестувальники, є інформація про сутички з силовиками.

Парламент Грузії 7 березня у першому читанні підтримав законопроєкт , який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Він значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів".

Про це повідомляють "Ехо Кавказу", "Грузия Онлайн" .

Зі 150 депутатів 76 проголосували "за" ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", 13 —"проти" і 61 особа утрималася.

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Голосування щодо ще одного варіанту законопроєкту про "іноагенти" під назвою "Про реєстрацію іноземних агентів" відбудеться 9 березня.

Посольство США в Грузії вже відреагувало на ці дії: там назвали сьогоднішній день – "чорним для грузинської демократії". А подальший розгляд подібних законів, на думку посольства, "несумісний із чітким прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та демократичного розвитку".

Крім того, у посольстві додали, що у хвалення такого закону завдасть шкоди відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та підірве важливу роботу багатьох грузинських організацій, які допомагають співгромадянам.

"Те, що відбувається, викликає реальні питання про прихильність правлячої партії (Грузії - ред.) до євроатлантичної інтеграції", - наголосили в посольстві США.

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На тлі цього натовпи жителів Грузії вийшли на масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту. Тисячі людей, які протестують проти ухвалення нового закону, перекрили центральний проспект.

Люди вийшли з українськими та грузинськими прапорами. За даними місцевих ЗМІ, поблизу будівлі парламенту вже мобілізовано "спецназ", а також стягуються додаткові наряди силовиків. Є інформація, що силовики почали застосовувати сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Також повідомляють про сутички між поліцією та учасниками акції. За інформацією ЗМІ, з будівлі парламенту нібито евакуювали депутатів, також до центру прямують машини швидкої допомоги.

#Georgia : massive amounts of pepper spray are being used on Georgian citizens who are simply practicing their democratic rights to protest in front of parliament. pic.twitter.com/RBUz7ND6DH — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 7, 2023

МВС зробило заяву, попередивши організаторів та лідерів мітингу не допускати закликів до насильства та стежити за тим, щоб акція не набула насильницького характеру.

Нагадаємо, у Грузії депутати побилися через закон про "іноагентів".

Детально про те, що не так зі скандальним законом, читайте тут.

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