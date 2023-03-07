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У Грузії підтримали закон про "іноагентів": у центрі Тбілісі спалахнув масовий протест (фото, відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Грузії підтримали закон про "іноагентів": у центрі Тбілісі спалахнув масовий протест (фото, відео)

Фото: Ехо Кавказу

Біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі зібралися протестувальники, є інформація про сутички з силовиками.

Парламент Грузії 7 березня у першому читанні підтримав законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Він значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів".

Про це повідомляють "Ехо Кавказу""Грузия Онлайн" .

Зі 150 депутатів 76 проголосували "за" ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", 13 —"проти" і 61 особа утрималася.

Голосування щодо ще одного варіанту законопроєкту про "іноагенти" під назвою "Про реєстрацію іноземних агентів" відбудеться 9 березня.

Посольство США в Грузії вже відреагувало на ці дії: там назвали сьогоднішній день – "чорним для грузинської демократії". А подальший розгляд подібних законів, на думку посольства, "несумісний із чітким прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та демократичного розвитку".

Крім того, у посольстві додали, що ухвалення такого закону завдасть шкоди відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та підірве важливу роботу багатьох грузинських організацій, які допомагають співгромадянам.

"Те, що відбувається, викликає реальні питання про прихильність правлячої партії (Грузії - ред.) до євроатлантичної інтеграції", - наголосили в посольстві США.

На тлі цього натовпи жителів Грузії вийшли на масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту. Тисячі людей, які протестують проти ухвалення нового закону, перекрили центральний проспект.

Люди вийшли з українськими та грузинськими прапорами. За даними місцевих ЗМІ, поблизу будівлі парламенту вже мобілізовано "спецназ", а також стягуються додаткові наряди силовиків. Є інформація, що силовики почали застосовувати сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Також повідомляють про сутички між поліцією та учасниками акції. За інформацією ЗМІ, з будівлі парламенту нібито евакуювали депутатів, також до центру прямують машини швидкої допомоги.

МВС зробило заяву, попередивши організаторів та лідерів мітингу не допускати закликів до насильства та стежити за тим, щоб акція не набула насильницького характеру. 

Нагадаємо, у Грузії депутати побилися через закон про "іноагентів".

Детально про те, що не так зі скандальним законом, читайте тут. 

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Дата публікації
Перегляди
4224
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