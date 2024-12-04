У Грузії почались обшуки і жорстокі затримання лідерів опозиції

Зокрема, силовики схопили лідера найбільшої опозиційної політсили "Коаліція за зміни" Ніколоза Гварамію.
У Грузії 4 грудня поліція влаштувала обшуки в офісах опозиційних партій у Тбілісі та проводить затримання лідерів опозиційних сил.
Про це повідомляє "Эхо Кавказа".
Опоненти грузинської влади повідомляють про обшуки в офісах опозиційних партій. Зокрема, правоохоронці штурмували і зайшли до офісів партії "Єдність – Національний рух" та партії "Коаліція за зміни".
Силовики схопили лідера політсили "Коаліція за зміни" Ніколоза Гварамію. Затриманий і член цієї партії Гела Хасая.
Раніше поліція зайшла до будинку адміністратора фейсбук-платформи "Даїтове" Іллі Глонті.
Своєю чергою прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що організації громадянського суспільства закуповують піротехніку та інше обладнання для протестних акцій. Він пригрозив опозиціонерам "встановленою законом відповідальністю".
Нагадаємо, напередодні у Грузії громадяни вийшли на протести проти уряду і скасування європейського вибору. Силовики влаштували розгін, побиття і затримання протестувальників, атакували демонстрантів водометами та газом.
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