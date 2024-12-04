У Грузії почались обшуки і жорстокі затримання лідерів опозиції

У Грузії 4 грудня поліція влаштувала обшуки в офісах опозиційних партій у Тбілісі та проводить затримання лідерів опозиційних сил.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Опоненти грузинської влади повідомляють про обшуки в офісах опозиційних партій. Зокрема, правоохоронці штурмували і зайшли до офісів партії "Єдність – Національний рух" та партії "Коаліція за зміни".

Силовики схопили лідера політсили "Коаліція за зміни" Ніколоза Гварамію. Затриманий і член цієї партії Гела Хасая.

Раніше поліція зайшла до будинку адміністратора фейсбук-платформи "Даїтове" Іллі Глонті.

Своєю чергою прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що організації громадянського суспільства закуповують піротехніку та інше обладнання для протестних акцій. Він пригрозив опозиціонерам "встановленою законом відповідальністю".

Силовики у Грузії жорстко затримують лідерів опозиції

Нагадаємо, напередодні у Грузії громадяни вийшли на протести проти уряду і скасування європейського вибору. Силовики влаштували розгін, побиття і затримання протестувальників, атакували демонстрантів водометами та газом.

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