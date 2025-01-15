У Грузії почався масовий страйк, який очолила Зурабішвілі: що відбувається

Метою страйку оголошено демонстрацію можливих наслідків відмови Грузії від інтеграції з Євросоюзом.

У столиці Грузії Тбілісі розпочався масштабний страйк із вимогами проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих учасників протестів. До страйку приєдналася п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє Interpress News.

До страйку приєдналося близько 500 підприємств. На площі Республіки у центрі грузинської столиці близько 200 учасників акції перекрили автомобільний рух, аналогічні дії відбуваються на проспекті Чавчавадзе.

Метою страйку оголошено демонстрацію можливих наслідків відмови Грузії від інтеграції з Євросоюзом.

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“Економічний застій, закриті підприємства, бідність та безробіття. Як загрози, так і рішення спільні для всіх — нові вибори та звільнення затриманих”, - йдеться в опублікованій заяві організаторів.

У протесті беруть участь співробітники великих компаній, включаючи філії Dunkin та Wendy's, які належать холдингу бізнесмена Сосо Пхакадзе, якого вважають прихильником влади. Також в акції задіяні співробітники Alta, працівники банків TBC, Liberty та Credo, а також представники Tegeta Motors та інших компаній.

Раніше керівництво низки великих грузинських підприємств заявило, що не перешкоджатиме участі співробітників у страйку за межами робочих місць.

Як повідомлялося раніше, протести у Грузії розпочалися після парламентських виборів, на яких проросійська партія “Грузинська мрія” здобула перемогу з результатом 53,93% голосів. Опозиція звинуватила владу у фальсифікації результатів та відмовилася визнавати результати голосування.

Загострення протестів відбулося 28 листопада після зупинення процесу євроінтеграції країни. У перші тижні протестні акції жорстко придушувалися силовиками з використанням фізичної сили, сльозогінного газу та водометів.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня у Батумі, в готелі “Шератон”, стався напад на колишнього прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарію, який нині очолює опозиційну партію “За Грузію”.

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