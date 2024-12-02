У Грузії поліція, ймовірно, застосувала гумові кулі проти протестувальників: відео

Протести проти відмови грузинського уряду від інтеграції з Євросоюзом тривають четвертий день.

Під час масштабних протестів у Тбілісі, які тривають уже четвертий день через відмову проросійського уряду Грузії від євроінтеграції, силовики начебто застосували гумові кулі.

Відповідні кадри опублікувала грузинська служба “Радіо Свобода".

Зафіксовані на відео події відбувалися о 3:30 ранку1 грудня на вулиці Чантурія. У грузинському МВС досі не прокоментували застосування гумових куль.

Протестувальників біля будівлі грузинського парламенту намагаються розігнати водометами, у відповідь вони атакують силовиків петардами та феєрверками.

Щоб зігрітися холодної грудневої ночі, коли температура повітря опустилася до 0 градусів, мітингарі розпалили багаття на вулиці Шевченка.

Проти протестувальників у Грузії поліція застосувала гумові кулі

Протестувальники проти рішення уряду призупинити інтеграцію з Євросоюзом перекрили проспекти Руставелі та Костави у центрі Тбілісі.

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Крім столиці Грузії, протести відбуваються в інших великих містах країни - Батумі, Горі, Кобулеті, Кутаїсі та Руставі. Протестувальники вимагають проведення нових парламентських виборів та відставки щойно сформованого уряду.

У резиденції президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести, відбулися консультації опозиції та громадського сектору щодо координації спільних дій.

Нагадаємо, у Грузії тривають масштабні мітинги проти відмови уряду від євроінтеграції. Попри спроби силового розгону, багато людей залишаються на ніч на вулицях.

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