У Грузії понад 200 прихильників Саакашвілі припинили голодування

Прихильники Саакашвілі припинили масове голодування.

У Грузії масове голодування, розпочате на підтримку ув'язненого експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі припинено.

Про це повідомляють "Новини Грузія" з посиланням на очільника найбільшої опозиційної партії країни "Єдиний національний рух" Ніка Мелія.

Близько 200 прихильників Саакашвілі з 21 грудня продовжували голодування біля центрального офісу ЄНД у Тбілісі. Періодично комусь з них доводилося надавати медичну допомогу. Екс-президент закликав їх припинити акцію.

"Міхеіл Саакашвілі переживає за стан здоров'я кожного голодуючого і заявив, що сам буде змушений відновити голодування, чого ми не маємо права допустити, оскільки голодування Саакашвілі може призвести до фатального результату. Ми вирішили перейти на наступний етап боротьби", - сказав Мелія.

Саакашвілі, якого заочно було засуджено за двома кримінальними справами, зараз перебуває у в'язниці міста Руставі.

Нагадаємо, що омбудсманка Людмила Денісова закликала народного захисника Грузії Ніно Ломджарію перевірити дотримання прав та свобод Міхеіла Саакашвілі у в'язниці у Руставі.

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