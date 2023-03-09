У Грузії поновилися протести і поширились на інші міста: що зараз відбувається (відео)

У Грузії поновилися протести 9 березня, які окрім Тбілісі, відбуваються ще й у Батумі та Кутаїсі.

Про це інформують місцеві медіа.

Так, у Тбілісі близько 20 тис. мітингувальників знову зібралися на протест біля будівлі парламенту. Учасники акції прийшли з прапорами Грузії, ЄС та України. До протесту долучились студенти зі 40 закладів вищої освіти.

Мітингувальники вимагають звільнення 133 затриманих та доведення до кінця процедури скасування слухань законопроєкту про "іноагентів" у парламенті.

Водночас у Кутаїсі люди стали у живий ланцюг та співають грузинський гімн. Його виконують протестувальники і в Батумі.

Нагадаємо, 9 березня – третій день масових протестів у Грузії, які спалахнули через ухвалення закону про "іноагентів", який фактично дублює такий самий російський закон і спрямований на утиски свободи слова. У попередні дні протестів силовики силою розганяли їхніх учасників, застосовуючи сльозогінний газ та водомети. Виникали сутички та було затримано 133 особи.

Під тиском демонстрантів з парламенту був відкликаний закон про "іноагентів", однак протести на цьому не зупинились. Мітингувальники також вимагають звільнити всіх затриманих і протестувати доти, допоки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

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