У Грузії повідомили, куди госпіталізували із в'язниці Саакашвілі

У Грузії повідомили, куди госпіталізували із в'язниці Саакашвілі

У Грузії підтвердили, що Саакашвілі вивезли з виправної колонії.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого госпіталізували із в'язниці у Руставі через стрімке погіршення стану здоров'я, перебуває у медичній установі для обвинувачених і засуджених.

Про це повідомили у Спеціальній пенітенціарній службі Грузії.

"З метою недопущення погіршення стану здоров’я та у зв'язку з підвищеною небезпекою ув’язненого Михайла Саакашвілі перевели з 12-ї виправної установи до медичної установи для обвинувачених і засуджених №18. Додаткову інформацію будемо надавати громадськості поетапно", - заявили в службі.

Нагадаємо, нардепка Єлизавета Ясько 8 листопада повідомила, що Міхеіла Саакашвілі вертольотом госпіталізовують, попередньо, до лікарні. За її словами, лікарі наголошували на необхідності негайного переведення Саакашвілі до лікарні з мультитехнологічною апаратурою.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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