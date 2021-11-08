У Грузії повідомили, куди госпіталізували із в'язниці Саакашвілі

У Грузії підтвердили, що Саакашвілі вивезли з виправної колонії.
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого госпіталізували із в'язниці у Руставі через стрімке погіршення стану здоров'я, перебуває у медичній установі для обвинувачених і засуджених.
Про це повідомили у Спеціальній пенітенціарній службі Грузії.
"З метою недопущення погіршення стану здоров’я та у зв'язку з підвищеною небезпекою ув’язненого Михайла Саакашвілі перевели з 12-ї виправної установи до медичної установи для обвинувачених і засуджених №18. Додаткову інформацію будемо надавати громадськості поетапно", - заявили в службі.
Нагадаємо, нардепка Єлизавета Ясько 8 листопада повідомила, що Міхеіла Саакашвілі вертольотом госпіталізовують, попередньо, до лікарні. За її словами, лікарі наголошували на необхідності негайного переведення Саакашвілі до лікарні з мультитехнологічною апаратурою.
Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.
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