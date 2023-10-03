У Грузії проходять слухання у справі про імпічмент президентки Зурабішвілі: вона не приїхала

Зурабішвілі особисто не прийшла на засідання, замість неї присутні двоє її представників.

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі можуть викликати до Конституційного суду на слухання у справі про імпічмент, на які вона не приїхала.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”, з посиланням на заяву голови Конституційного суду Грузії Мераба Турави.

Голова Конституційного суду Турава на засіданні поцікавився, наскільки мають представники президентки інформацію про її візити й зустрічі з європейськими лідерами. Чугошвілі та Копалеїшвілі зазначили, що можуть повноцінно представляти в суді інтереси грузинської лідерки.

Мераб Турава при цьому зазначив, що Зурабішвілі “не складно пересуватися”, і вона могла б особисто взяти участь у слуханнях.

3 жовтня у Батумі розпочалися судові слухання у справі про імпічмент Зурабішвілі, на які вона не поїхала. Наразі президентка країни знаходиться у своїй резиденції, палаці Орбеліані. Журналістам телеканалу “Пірвелі” вона дала короткий коментар — “Що буде, те буде, а все буде гаразд”.

Також Зурабішвілі написала в соцмережі, що “цілком довіряє” своїм представникам у КС — колишньому члену керівної партії “Грузинська мрія” Тамар Чугошвілі та екссудді Конституційного суду Майє Копалеїшвілі.

Нагадаємо, у Грузії партія влади оголосила про початок процедури імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі. До цього прийшли через її поїздку до Європи, яку не погодив уряд. Зазначається, що глава держави може здійснювати представницькі функції у зовнішній політиці лише за згодою уряду.