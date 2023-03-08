У Грузії протестувальники вибили вікна в парламенті, силовики застосували водомети: відео

Поліція жорстоко розганяє протестувальників.
У Грузії протестувальники пішли на штурм парламенту, вони вибили вікна в будівлі законодавчого органу влади. Силовики застосовують проти людей водомети.
Про це повідомляє грузинське "Радіо Свобода".
На кадрах видно, як грузинські протестувальники вибили вікна парламенту. У відповідь на це силовики застосували сльозогінний газ і водомети.
Поліція почала силою розганяти людей. Політик Георгій Вашадзе закликав громадськість оточити законодавчий орган. Після того, як учасники мітингу розбили вікна в парламенті, Вашадзе підійшов до них і попросив утриматися від насильницьких дій.
Протести у Грузії: що відомо
Протести у Грузії спалахнули 7 березня через проросійський закон про "іноземних агентів", який шкодить європейській інтеграції цієї країни.
8 березня активісти знову вийшли на протести. Мітингувальники висунули владі дві вимоги: відкликати з парламенту закон "про іноземних агентів" та відпустити всіх затриманих. Проте їм відмовили.
Після цього грузини вирішили влаштувати мирну "облогу парламенту". Водночас частина з них намагаються знести загородження біля будівлі.
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