У Грузії протестувальники вибили вікна в парламенті, силовики застосували водомети: відео

У Грузії протестувальники пішли на штурм парламенту, вони вибили вікна в будівлі законодавчого органу влади. Силовики застосовують проти людей водомети.

Про це повідомляє грузинське "Радіо Свобода".

На кадрах видно, як грузинські протестувальники вибили вікна парламенту. У відповідь на це силовики застосували сльозогінний газ і водомети.

Поліція почала силою розганяти людей. Політик Георгій Вашадзе закликав громадськість оточити законодавчий орган. Після того, як учасники мітингу розбили вікна в парламенті, Вашадзе підійшов до них і попросив утриматися від насильницьких дій.

Протести у Грузії: що відомо

Протести у Грузії спалахнули 7 березня через проросійський закон про "іноземних агентів", який шкодить європейській інтеграції цієї країни.

8 березня активісти знову вийшли на протести. Мітингувальники висунули владі дві вимоги: відкликати з парламенту закон "про іноземних агентів" та відпустити всіх затриманих. Проте їм відмовили.

Після цього грузини вирішили влаштувати мирну "облогу парламенту". Водночас частина з них намагаються знести загородження біля будівлі.

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