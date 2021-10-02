У Грузії розповіли, де ув'язнили Міхеіла Саакашвілі та повідомили подробиці затримання

У Грузії розповіли, де ув'язнили Міхеіла Саакашвілі та повідомили подробиці затримання

Раті Брегадзе повідомив, що перед ув'язненням Саакашвілі пройшов медичний огляд.

Затриманий в Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі перебуває у в’язниці міста Руставі, що за 30 км від Тбілісі.

Про це повідомляє міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, пише newsgeorgia.ge.

Міністр повідомив, що Саакашвілі затримали в одному із спальних районів Тбілісі. Також зазначається, що він нелегально перетнув кордон, приїхавши в Грузію із України. Раті Брегадзе повідомив, що перед ув'язненням Саакашвілі пройшов медичний огляд та він не нарікає на умови утримання. А в Руставі Саакашвілі перевели з міркувань безпеки.

"Виходячи з ряду питань, які включають безпеку, було прийнято рішення про переведення Саакашвілі до пенітенціарної установи №12. Там забезпечені абсолютно всі умови, Відповідні міжнародним стандартам", - сказав Раті Брегадзе.

Також міністр юстиції повідомив, що адвокат може безперешкодно відвідувати експрезидента

Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії.

Як повідомлялося: у п’ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі. Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

Також в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання.

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