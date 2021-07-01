У Грузії скасували найдовшу в історії країни "комендантську годину"

У Грузії скасували найдовшу в історії країни "комендантську годину"

За нічний вихід з дому грузинам загрожувало до трьох тисяч ларі штрафу (25,8 тис. гривень).

У Грузії скасували найдовшу в історії країни "комендантську годину", запроваджену для стримування пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Radio Tavisupleba.

Зазначається, що обмеження тривало 230 днів і припинило діяти в середу, 30 червня, після 23:00.

26 лютого 2020 року в країні зареєстрували перший випадок захворювання на COVID-19, а вже 28 листопада того ж року громадянам заборонили перебувати на вулиці і користуватися автомобільним транспортом від 21:00 до 05:00.

1 червня 2021 року це обмеження пом'якшили, зменшивши тривалість "комендантської години". До середи за вихід з дому від 23:00 до 04:00 грузинам загрожувало до трьох тисяч ларі штрафу (25,8 тис. гривень).

Від початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 366 тисяч людей, 5 316 з яких померли від ускладнень коронавірусної інфекції.

Тим часом в Іспанії у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації дозволили ходити на вулицях без масок.

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