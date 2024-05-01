У Грузії – справжній Майдан: у хід пішли водомети та сльозогінний газ, депутати б'ються

Гумові кулі та сльозогінний газ проти мітингарів, численні затримання і нові бійки в парламенті.

Грузія продовжує протестувати проти скандального закону про "іноагентів", який намагаються просунути місцеві парламентарі. Ввечері 30 квітня протести вийшли на новий рівень, а силовики вперше били й стріляли по протестувальниках. Попри шалений опір народу, депутати від правлячої партії не здаються – голосуватимуть знову 1 травня.

Чому грузини влаштували Майдан, навіщо місцевій владі “російський” закон та як далі можуть розгортатися події – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Грузини вже не витримують і виходять на все нові й нові мітинги. Ввечері 30 квітня жителі Тбілісі знову зібралися під будівлею парламенту країни, щоб показати депутатам і всьому світові, що вони проти російських законів у власній країні.

Скандальний закон, насаджений Росією

Саме в цей час всередині парламенту депутати розглядали у другому читанні законопроєкт про “іноагентів”. Його повна назва – законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Документ передбачає появу реєстру так званих іноземних агентів – некомерційних юридичних організацій і медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%. Та сама норма в законодавстві є в Росії, тому багато експертів охрестили грузинський документ “клоном” російського. Не дивно, що Москва використовує його для залякування й утиску незалежних журналістів, активістів та інакодумців. Цього, як вогню, бояться свідомі грузини.

Над Грузією нависла загроза диктатури

В Грузії наразі це ще законопроєкт, але він дуже скоро може стати повноцінним законом. 30 квітня грузинський парламент мав розглянути його у другому читанні. В першому законопроєкт таки протиснули, не дивлячись на бійки депутатів і виступи мітингарів. Народ вийшов і цього разу, людей було більше, а налаштовані вони були жорсткіше.

Кадри з вулиць Тбілісі чітко нагадують сцени Майдану. Національні прапори поряд з прапорами ЄС, молоді, старі, зовсім юні люди – всіх об’єднує одне: вони проти свавілля й диктатури. 30 квітня протестувальники вирішили перекрити центральний проспект Руставелі у Тбілісі. І це викликало жорстку реакцію поліції. Силовики вирішили розігнати мітинг перед парламентом, але відтіснити протестувальників грубою силою виявилося нелегко. Мітингарів закидали гранатами зі сльозогінним газом, повідомляли очевидці і про звуки пострілів.

Як зауважили місцеві, поліція вперше застосувала гумові кулі. До того ж почала не лише гамселити всіх від малого до великого, але й жорстко затримувати людей. За даними МВС країни, вони заарештували 63 учасників протесту, а також побили одного з лідерів опозиції Левана Хабеішвілі:

"Вимагали, щоб я визнав себе "чмом", і продовжували мене бити. Те, що ви бачите, – це Росія. Річ не тільки в мені, вони били молодь, цих дітей. Це не демократія, коли б'ють лідера більшості. У мене одне прохання – до виборів 5 місяців, прошу по-людськи, відкличте цей закон. Якщо ви не відкличете його, я закликаю громадян вийти на вулиці".

Зрештою силовики відтіснили мітингарів трохи далі від парламенту, але не з вулиць. Президентка країни Саломе Зурабішвілі засудила жорстокість силовиків:

"У Тбілісі триває абсолютно недоречне, неспровоковане та непропорційне застосування сили проти мирних демонстрантів. Уся відповідальність лягає лише на уряд. Грузинському народу відмовляють у праві на мирний протест".

В ЄС обурені

Засудили жорстокий розгін грузинів і в ЄС. Відповідну заяву у себе в соцмережі X опублікував головний дипломат Союзу Жозеп Боррель:

"Рішуче засуджую насильство щодо демонстрантів у Грузії, які мирно протестували проти закону «про іноземний вплив». Грузія є країною-кандидаткою в члени ЄС, і я закликаю її владу забезпечити право на мирні зібрання. Застосування сили для їхнього придушення неприйнятне".

Не хочуть терпіти цього і в Європарламенті. Одна з його депутаток Віола фон Крамон закликала позбавити Грузію статусу країни-кандидатки на членство в ЄС, якщо там продовжать силою розганяти протести і таки ухвалять закон про "іноагентів".

Нагадаємо, що наразі в Грузії таке собі двовладдя: уряд очолює новий молодий прем'єр Іраклі Кобахідзе, але є нюанс – він із проросійської партії "Грузинська мрія". Її ще 2012 року заснував російський олігарх грузинського походження Бідзіна Іванішвілі. А от президентка – досвідчена політикиня з проєвропейськими поглядами, але без повноти влади. Раніше вона обіцяла накласти вето, якщо законопроєкт про "іноагентів ухвалять". Але й ці важелі можуть бути марними. Згідно з Конституцією країни, якщо президент не згоден із законом, він має запропонувати правки. Їх ставлять на голосування, і якщо вони не проходять, знову голосують за початкову редакцію законопроєкту. Якщо президент у п'ятиденний термін відмовляється його підписувати, це робить голова парламенту.

Мітингують грузини і просто зараз! Річ у тім, що 30 квітня голосування за законопроєкт у другому читанні так і не відбулося, тож його перенесли на 1 травня. Обговорення почалося об 11:00 за київським часом і воно дуже напружене. Депутати знову побилися.

Які прогнози

За словами експертів, у проросійських сил уже давно достатньо голосів, щоб таки дотиснути та ухвалити скандальний закон про "іноагентів". Але весь час не вистачало сміливості відкрито піти проти волі народу.

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