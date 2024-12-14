У Грузії стартували вибори президента з єдиним кандидатом: протестувальники вийшли під парламент

У списку — лише один кандидат.

У будівлі парламенту Грузії почалися вибори президента. Їхню легітимність не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Голосування розпочалося о 9:00 за місцевим часом і триватиме до 14:00 у будівлі парламенту в Тбілісі.

Протестувальники супроводжують депутатів, які голосуватимуть, вигуками: "Раби", "Росіяни". Люди стоять з плакатами "Покажи диплом, Кавелашвілі" — кандидат у президенти не має вищої освіти, через що 2015 року не зміг балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії.

У парламенті Грузії запроваджено "жовтий" рівень небезпеки. Вхід до будівлі дозволено лише членам колегії виборників та особам, які запрошені "відповідними структурними підрозділами".

Уперше в історії Грузії президента обирає не народ, а виборча колегія. Єдиний кандидат на пост президента — ветеран футболу Михаїл Кавелашвілі, член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру висунув очільник "Грузинської мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Опозиція називає Кавелашвілі "видатним антизахідником".

Для обрання президента потрібно мінімум 200 голосів членів колегії. Але, імовірно, правляча партія затвердить на посаді саме Кавелашвілі.

Нагадаємо, у жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія "Грузинська мрія — демократична Грузія", яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

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