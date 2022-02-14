У Грузії стався сильний землетрус: у країні відключалася електрика

У Грузії стався сильний землетрус: у країні відключалася електрика

Землетрус відчувався як у Східній, і у Західній Грузії.

У Грузії стався сильний землетрус.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

У Дманіському муніципалітеті Грузії, де був епіцентр землетрусу, що стався увечері 13 лютого, руйнувань немає. Про це заявив голова місцевої адміністрації Коба Мурадашвілі.

Після землетрусу в місті Дманісі відключилася електрика, проте наразі подачу електроенергії відновлено.

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Підземні поштовхи магнітудою 6,2 сталися о 22:25 за тбіліським часом. Землетрус відчувався як у Східній, і у Західної Грузії. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр знаходився в районі села Самеба на Джавахетському нагір'ї.

Підземні поштовхи відчувалися і у Вірменії, зокрема, у столиці країни Єревані, а також у другому та третьому за величиною містах – Ґюмрі та Ванадзорі. Там також у деяких районах відключилася електрика.

Нагадаємо, що в Афганістані в понеділок, 17 січня, внаслідок землетрусу магнітудою 5,3 загинули щонайменше 26 людей, а ще четверо отримали поранення.

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