У Грузії стався сильний землетрус: у країні відключалася електрика

Землетрус відчувався як у Східній, і у Західній Грузії.
У Грузії стався сильний землетрус.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
У Дманіському муніципалітеті Грузії, де був епіцентр землетрусу, що стався увечері 13 лютого, руйнувань немає. Про це заявив голова місцевої адміністрації Коба Мурадашвілі.
Після землетрусу в місті Дманісі відключилася електрика, проте наразі подачу електроенергії відновлено.
Підземні поштовхи магнітудою 6,2 сталися о 22:25 за тбіліським часом. Землетрус відчувався як у Східній, і у Західної Грузії. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр знаходився в районі села Самеба на Джавахетському нагір'ї.
Підземні поштовхи відчувалися і у Вірменії, зокрема, у столиці країни Єревані, а також у другому та третьому за величиною містах – Ґюмрі та Ванадзорі. Там також у деяких районах відключилася електрика.
Нагадаємо, що в Афганістані в понеділок, 17 січня, внаслідок землетрусу магнітудою 5,3 загинули щонайменше 26 людей, а ще четверо отримали поранення.
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