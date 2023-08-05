У Грузії стався зсув ґрунту: загинула українка, тривають пошуки її дитини

У Грузії 3 серпня стався зсув ґрунту в районі курортного селища Шові. У регіоні пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Станом на зараз відомо про смерть 12 осіб, серед загиблих – громадянка України, наразі тривають пошуки її дитини.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на коментар пресслужби МЗС.

У МЗС зазначили, що українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою, аби підготуватися до репатріації тіла. Також йде перевірка, чи не було інших українців у селищі Шові.

З даними місцевих ЗМІ, рятувальна операція у селищі Шові триває, до неї долучилися армійські підрозділи. Рятувальники шукають 25-29 людей, зниклих безвісти. Із епіцентру лиха вже евакуювали 210 громадян.

Нагадаємо, у МЗС прокоментували затримання українки на протестах у Грузії.

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