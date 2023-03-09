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У Грузії тривають масштабні протести: учасники акції вимагають проросійський уряд піти у відставку (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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У Грузії тривають масштабні протести: учасники акції вимагають проросійський уряд піти у відставку (відео)

Фото: Associated Press

Протестувальники спалили російський прапор перед будівлею грузинського парламенту.

У Грузії третій день тривають масштабні протести. Учасники акцію знову зібралися ввечері 9 брезня із вимогою піти проросійський уряд у відставку та провести дострокові вибори.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Як інформує телеканал "Руставі 2", на трибуну біля парламенту Грузії вийшли опозиційні політики, які звернулися до учасників мітингу. Як заявили представники опозиції, владу потрібно міняти, відразу після виходу політиків на сцену з трибуни пролунали заклики до зміни влади. Частина опозиції запевнила, що не розійдеться і протести не припиняться. Грузинський народ хоче переконатися, що шлях і курс на Європу непохитні. 

У соціальних мережах публікують відео, на якому грузини спалюють російський прапор перед будівлею парламенту на знак протесту. 

Додамо, що протести відбуваються у Тбілісі, Батумі та Кутаїсі. 

Нагадаємо, відразу учасники мітингу висували дві основні вимоги до влади: відкликання законопроєкту про "іноагентів" та звільнення заарештованих 7 і 8 березня громадян. Наступного дня керівна партія "Грузинська мрія" оголосила про відкликання з парламенту законопроєкту, але обурені громадяни країни вийшли знову на вулиці і закликали звільнити затриманих. Пізніше в МВС Грузії повідомило про звільнення протестувальників.

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Грузія вибухає протестами: бійка у парламенті

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Дата публікації
Перегляди
435
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