У Грузії відбулася інавгурація Кавелашвілі: люди знову зібралися на протести

У будівлі парламенту Грузії відбулася церемонія інавгурації Михаїла Кавелашвілі як нового президента — його не визнають пʼята президентка Саломе Зурабішвілі, опозиція та частина міжнародних партнерів країни.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Після церемонії у Тбілісі знову активізувалися масові протести. Поліція почала затримувати демонстрантів. Повідомляється, що є постраждалі.

Що передувало

Михаїла Кавелашвілі президентом обрала виборча колегія, яка складається з депутатів від правлячої партії "Грузинська мрія", районних сакребуло (муніципальних органів влади) і Верховних рад Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки (у вигнанні). Кавелашвілі був єдиним кандидатом.

Кавелашвілі склав присягу президента і звернувся до присутніх. Загалом церемонія інавгурації тривала близько пів години. Туди не запросили, зокрема, дипломатів з інших країн нібито через "нестачу місць у залі засідань".

Михаїл Кавелашвілі — шестиразовий чемпіон Грузії з футболу. Від 2016 року він був депутатом парламенту від "Грузинської мрії", а 2022 року очолив відокремлену від правлячої партію "Сила народу". Саме депутати від цієї партії ініціювали розгляд грузинського закону про "іноагентів", який спричинив великі протести по всій країні.

Грузинська конституція передбачає, що повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового, але Саломе Зурабішвілі не збирається складати свої повноваження, хоч і вирішила покинути президентський палац. Вона переконана, що парламент нелегітимним, а інавгурація Кавелашвілі "глум над демократією".

Опозиційні партії й надалі вважатимуть Зурабішвілі законною президенткою. Вони беруть участь у роботі над документом, який визначить умови проведення нових парламентських виборів.

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