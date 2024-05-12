У Грузії відбулася найбільша демонстрація в сучасній історії: на протести проти скандального закону вийшли тисячі осіб

Проєвропейська акція з вимогою відкликання закону про "іноагентів", що відбулася у Тбілісі 11 травня, стала найбільшою демонстрацією у сучасній історії Грузії.

Про це пише Visioner.

«Присутні не менше 200 тисяч осіб, але загалом протягом дня їх кількість, ймовірно, наближалася до 300 тисяч», — пишуть вони.

Розрахунки проводили за допомогою платформи Mapchecking. Цей інструмент дозволяє порахувати людей на конкретній території із зазначенням густини натовпу.

Згідно з оцінкою, на площі Європи в момент піка було 200,1 тисячі осіб. Туди групи протестувальників проводили марші з різних локацій у центрі Тбілісі.

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Завершальною частиною акції став концерт. Популярні виконавці виступали майже експромтом на невеликій сцені.

За підрахунками Visioner, наймасштабнішою акцією протестувальників проти закону про іноагентів досі була демонстрація ввечері 28 квітня. Наступного дня "Грузинська мрія" зібрала на своїй контракції близько 100 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву щодо протестів в країні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії унаслідок протестів постраждало 8 осіб.

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