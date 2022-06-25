У Грузії відбувся антиурядовий мітинг через відсутність інтеграції з Євросоюзом: до його учасників звернувся Зеленський

Біля грузинського парламенту в Тбілісі мітингувальники вимагали відставки прем'єра та формування нового уряду, який має виконати рекомендації, необхідні для надання країні статусу кандидата у члени ЄС.

У п’ятницю, 24 червня, у столиці Грузії відбулася масова акція протесту проти чинного уряду, який очолює Іраклій Гарібашвілі. Учасники мітингу були обурені тим, що країна не рухається до вступу в ЄС і вимагали відставки теперішніх урядовців.

Про це повідомляє видання “Грузія. Онлайн”.

Один з організаторів акції “Додому в Європу”, що відбулася перед грузинським парламентом, Шота Дігмелашвілі озвучив план дій та вимоги громадянського суспільства.

“Нехай Іраклій Гарібашвілі подасть у відставку і буде створено уряд національної згоди, який до приходу зими виконає подані Євросоюзом 12 пунктів (тобто рекомендації, необхідні для надання країні статусу кандидата у члени ЄС - ТСН). Даємо владі термін, вони мають один тиждень, щоб відправити уряд у відставку. Якщо уряд не прислухається до волі грузинського народу, нас прийде ще більше, ніж сьогодні і ми покажемо їм гнів грузинського народу, якого вони ще не бачили”, - заявив він.

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Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до протестувальників запевнив, що Україна допоможе Грузії на шляху євроінтеграції. При цьому кілька фраз Зеленський промовив по-грузинськи. Зокрема, грузинською мовою він запевнив, що “Україна та Грузія разом, завжди!”.

Також український президент висловив вдячність грузинському народу за тих добровольців, які допомагають Україні відбивати російську агресію.

“Я вдячний дітям Грузії, які з нашими бійцями воюють проти Росії. Їхній успіх – це наш успіх. Їхні рани – це наша рана. І наша перемога буде перемогою кожного з них та кожного з вас. Ми ніколи не здамося, бо Донбас та Крим – наша земля, а Абхазія та “Південна Осетія” – ваша. Якщо хтось хоче це забути, якщо хтось хоче це стерти, ми обов'язково нагадаємо, ми будемо з вами”, - запевнив український лідер.

Нагадаємо, Грузія отримає статус кандидата на вступ до ЄС після виконання низки умов, на відміну від України та Молдови.

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