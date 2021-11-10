У Грузії відбувся судовий процес над Саакашвілі: чим завершилося засідання

Наступний судовий процес щодо розгляду справи Саакашвілі відбудеться 29 листопада.

У Тбілісі сьогодні, 10 листопада, відбувся судовий процес у кримінальній справі проти колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Розпочалося засідання суду о 13:00.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зазначимо, експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі пред'явлені звинувачення у справі щодо розгону демонстрантів у центрі Тбілісі та вторгнення в телекомпанію "Імед" 7 листопада 2007 року, а також незаконного заволодіння майном Бадрі Патаркацишвілі. Звинувачення висунуто за частиною 3 статті 333 КК Грузії (перевищення службових повноважень). Як покарання, вона передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

На судовому процесі були присутні експрем'єр Вано Мерабішвілі, ексмер Тбілісі Гігі Угулава, ексміністр оборони Давида Кезерашвілі та ексміністр юстиції Зураб Адеішвілі. На початку засідання також були а двокати експрезидента Грузії Саакашвілі, однак згодом залишили засідання суду після того, як суддя Ніно Елієшівілі відмовилася допускати на засідання ще двох адвокатів. С ам Саакашвілі на процесі не був присутнім. Спеціальна пенітенціарна служба, виходячи із заходів безпеки, ухвалила рішення залишити його у лікувальному пенітенціарному закладі №18. Рішення пенітенціарної служби викликало обурення як у прихильників, так і лідерів політичних партій.

Як пишуть місцеві видання, перед початком засідання будівля Тбіліського міського суду була оточена поліцією через акцію прихильників експрезидента Грузії Саакашвілі, які зібралися біля центрального входу до суду. Вони скандували "Миша, Мишко" та тримали гасла з написами "Свободу Саакашвілі".

Тбіліський міський суд у середу анулював запобіжний захід у вигляді арешту стосовно Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні у справі про розгін мирного мітингу 7 листопада 2007 року. Суддя Ніно Еліешвілі роз'яснила, що суд не бачить необхідності використання призначеного у вигляді запобіжного заходу арешту щодо Саакашвілі, оскільки він вже перебуває в ув'язненні на підставі вироку суду в інших справах.

Наступний судовий процес щодо розгляду справи Міхеіла Саакашвілі відбудеться 29 листопада об 11 ранку.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

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