У Грузії відновилися протести: мітингувальники знову йдуть до парламенту (відео)

На протести зібралися тисячі людей, які знову вирушили до парламенту Грузії.

У Тбілісі другий день не вщухають протести через російський законопроєкт про "іноагентів". Пообіді 8 березня люди почали активно сходитися на нові мітинги.

Про це повідомляють місцеві видання та публікують відео із протестів.

На кадрах видно, як на протести зібралися тисячі грузинів, у руках вони тримають транспаранти із закликами скасувати ухвалений у першому читанні законопроєкт про "іноагентів", а проросійський уряд піти у відставку, також несуть прапори своєї країни, США та ЄС. Учасники акції знову попрямували до будівлі парламенту із вигуками No Russian Law ("Ні російському закону").

Нагадаємо, 7 березня Грузію сколихнули мітинги проти так званого "закону про іноземних агентів", який називають проросійським і спрямованим проти євроінтеграції країни. Під час акції сталися сутички мітингарів із поліцією. Правоохоронці застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У відповідь протестувальники кидали "коктейлі Молотова". У МЗС Грузії повідомили, що затримано щонайменше 66 протестувальників.

Що передувало масштабним протестам у Грузії

Причиною протестів став ухвалений парламентом Грузії проєкт закону про "іноагентів", який копіює аналогічний російський закон. Він передбачає, що ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноземних агентів". Фактично, ініціатива спрямована на обмеження діяльності правозахисників, опозиційної преси. Під час його розгляду сталася не одна бійка депутатів. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі виступив на підтримку закону про іноагентів, а президентка Грузії - проти нього.

В Європейському Союзі заявили, що документ суперечить умовам набуття членства в ЄС. Посольство США в Грузії назвало ухвалення цього законопроєкту "чорним днем для грузинської демократії".

Протести у Грузії: сльозогінний газ, водомети й арешти мітингувальників

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